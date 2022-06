Reggio Calabria, gli intrecci della ‘ndrangheta sul bar Malavenda: la Cassazione ricostruisce decenni di storia della città

10 Giugno 2022 23:33

Nelle motivazioni rese note dalla Cassazione spicca la dettagliata ricostruzione della vicenda relativa allo storico e noto bar Malavenda di Santa Caterina, più volte oggetto di atti intimidatori nella storia recente della città

La Suprema Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza dello scorso marzo con cui ha annullato le 9 condanne inflitte in precedenza dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel rito abbreviato del processo “Gotha“. Nel documento spicca la dettagliata ricostruzione della vicenda relativa allo storico e noto bar Malavenda di Santa Caterina, più volte oggetto di atti intimidatori nella storia della città. “Il bar Malavenda – scrivono gli ermellini – è sito nel quartiere di Santa Caterina a Reggio Calabria. Dalle indagini è emerso, anche grazie alle conversazioni intercettate tra Roberto Franco e Carmelo Nucera, che il quartiere è governato da più cosche di ‘ndrangheta che operano contemporaneamente sul medesimo territorio. La vicenda del bar Malavenda prende avvio dalla decisione di Antonino Nicolò, detto “pasticcino” per la sua attività di impresa avente ad oggetto l’attività di pasticceria, di aprire un nuovo esercizio commerciale prendendo in locazione i locali di proprietà dei fratelli Malavenda. Tale iniziativa economica viene però avversata dai fratelli Stillittano, che sono di fatto titolari, pur non essendone formalmente intestatari, di altra attività commerciale di bar-pasticceria, il Fashion Cafè, sita a poche decine di metri da quella allestita da Antonino Nicolò. La loro avversione si concretizza in un attentato esplosivo attuato nottetempo che danneggia gravemente l’esercizio commerciale del Nicolò, nonché l’autovettura di Roberto Franco, e in un ulteriore tentativo di far esplodere un secondo ordigno alcuni giorni dopo”.

“Nicolò Antonino – proseguono i magistrati – anch’egli appartenente ad una cosca di ‘ndrangheta, la cosca Serraino, operante nella zona sud di Reggio Calabria, ossia in un territorio diverso dal quartiere Santa Caterina, si attiva per imporre agli Stillittano l’apertura del nuovo bar richiedendo anche l’intervento di Domenico Condello, il quale effettivamente cerca di convincere gli Stillittano ad accettare l’apertura del nuovo esercizio commerciale. Gli Stillittano, tuttavia, replicano che il Nicolò è già titolare di numerose pasticcerie a Reggio Calabria, mentre essi dispongono solo di una pasticceria per ricavare quanto necessario al sostentamento delle loro famiglie; l’avere il Nicolò aperto una grande pasticceria a poca distanza dalla loro significa essersi comportato in modo gravemente scorretto nei loro confronti. Di fronte a tale argomento, Domenico Condello non ritiene di dover insistere a favore di Nicolò Antonino e quindi comunica a quest’ultimo che egli dovrà risolvere da solo la questione con gli Stillittano”.

E così, Nicolò Antonino prende la sua decisione e, si legge ancora, “preferisce cedere l’esercizio commerciale a Carmelo Nucera, che già opera nella stessa zona attraverso una piccola pasticceria, la “Dolce far dolci”, sita nelle immediate vicinanze del bar Malavenda. Essendo egli già attivo quale piccolo imprenditore nella zona di Santa Caterina, ritiene che gli Stillittano non possano opporgli lo stesso argomento utilizzato per contrastare l’iniziativa commerciale del Nicolò. Il Nucera, che non appartiene alla ‘ndrangheta, dopo aver già avviato i lavori di ristrutturazione del locale e quando ormai manca poco alla apertura dell’esercizio commerciale, comunica agli Stillittano le sue intenzioni, ma anch’egli riceve dagli Stillittano una netta opposizione, manifestata verbalmente nella forma di consiglio a non riaprire la pasticceria. Il Nucera, a questo punto, essendo intenzionato a costringere gli Stillittano ad accettare la presenza nella zona di Santa Caterina della sua nuova pasticceria, cerca di trovare sostegno affiancandosi ad altri soggetti che, appartenendo alla ‘ndrangheta ed occupando una posizione sovraordinata o antagonista a quella degli Stillittano, possano convincere o costringere questi a desistere”.

“Tale strategia – prosegue ancora la motivazione – viene attuata anche assumendo quali dipendenti presso il nuovo esercizio commerciale persone raccomandate da esponenti della ‘ndrangheta. Uno di questi soggetti è, come si è già esposto sopra, Antonino Araniti, al quale il Nucera si rivolge nella erronea convinzione che egli rappresenti la cosca Araniti, errore che poi si trasmetterà al Pubblico ministero che inizialmente contesterà all’Araniti proprio l’appartenenza all’omonima cosca e poi specificherà che la cosca di appartenenza dell’Araniti è la cosca Rugolino, capeggiata da Giovanni Rugolino detto «Craxi», di cui Maria Carlo, destinata ad essere assunta da Carmelo Nucera quale cassiera, è la compagna. Compito dell’Araniti sarebbe quello di trovare copertura al bar del Nucera dal lato dei Condello, cui gli Stillittano sono subordinati. Secondo quanto indicato nella sentenza impugnata in questa sede, oltre alla dipendente indicata da Antonino Araniti, vi sarebbero altri due dipendenti, uno raccomandato da Antonino Nicolò ed un altro raccomandato dai Condello. Si legge nella sentenza di appello che, dalla conversazione intercettata tra Carmelo Nucera e Franco Roberto in data 9 giugno 2014, risulta che il Nucera si è rivolto anche a Franco Roberto, capo della cosca Franco, e che quest’ultimo ha interessato della questione “i De Stefano” e che Dimitri De Stefano gli aveva risposto che il Nucera poteva stare tranquillo e poteva riaprire il bar.

“Altro soggetto avvicinato dal Nucera, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe Giorgio De Stefano, intervenuto per assicurare a Carmelo Nucera la copertura delle altre cosche, opposte a quelle di appartenenza degli Stillittano. Secondo la ricostruzione operata nella sentenza di appello, il Nucera avrebbe contattato Giorgio De Stefano tramite un suo amico, Domenico Pellegrino, e Giorgio De Stefano avrebbe rassicurato il Nucera sulla possibilità di aprire il bar Malavenda senza dover temere ulteriori atti dinamitardi da parte degli Stillittano. Le rassicurazioni rivolte da Giorgio De Stefano al Nucera sarebbero collegate ad un intervento attuato da De Stefano nei confronti degli Stillittano o di coloro che avevano potere su di essi per indurli a desistere dal loro comportamento oppositivo all’iniziativa imprenditoriale del Nucera”.

Proprio sull’ultimo soggetto chiamato in causa, Giorgio De Stefano – considerato dall’accusa uno dei vertici della “cupola masso-mafiosa” nonché il soggetto su cui si incentra il processo “Gotha” – anche in questo caso la Cassazione (così come per la vicenda legata all’ex Sindaco e Governatore Scopelliti) smonta la tesi costruita dalla Corte d’Appello reggina, parlando di “illogicità”: “Se la struttura invisibile – si legge – deve essere composta da soggetti la cui appartenenza alla ‘ndrangheta è sconosciuta a coloro che compongono la struttura visibile ed operativa del sodalizio criminale, onde evitare che i componenti della struttura invisibile possano essere indicati quali appartenenti al sodalizio criminale da eventuali collaboratori di giustizia, appare illogico sostenere che Giorgio De Stefano potesse contemporaneamente far parte sia della struttura invisibile, sia della struttura visibile ed operativa in qualità, peraltro, di capo della cosca De Stefano”.

Sempre in riferimento alle decisioni seguite alle motivazioni, la Cassazione ha di fatto annullato la condanna nei confronti dello stesso Giorgio De Stefano, senza rinvio, e ha fatto lo stesso per le sentenze nei confronti di Antonino Nicolò, mentre è stato rigettato il ricorso di Antonino Araniti, condannato al pagamento delle spese processuali. Dichiarati inammissibili invece i ricorsi di Stillittano Mario Vincenzo e Stillittano Domenico.