Reggio Calabria, auto si ribalta sul raccordo: un ferito, traffico nel caos | FOTO e VIDEO LIVE

4 Giugno 2022 20:51

Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: un’automobile si è ribaltata dentro la galleria di Spirito Santo. Le immagini

Poco dopo le ore 20:00 di questa sera si è verificato un incidente stradale sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, a pochi metri dallo svincolo di Spirito Santo in carreggiata sud. Un’automobile, una Fiat panda di colore grigio, si è ribaltata dentro la galleria di Spirito Santo: sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Nord, il personale dell’Anas, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Nel sinistro una persona è rimasta ferita, fortunatamente non in modo serio. Gravi ripercussioni al traffico con lunghe code da Nord verso il centro cittadino.