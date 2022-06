Reggio Calabria: “fate attenzione, sono due ladri”. Negozio d’ottica denuncia furto alla Polizia | FOTO E VIDEO

14 Giugno 2022 16:04

Il titolare del negozio ha pubblicato il video mentre due uomini commettono un furto: “fate girare, così altri commercianti eviteranno di subire questo schifo”

“Se vedete questi due soggetti aprite gli occhi, sono due ladri!”. E’ quanto denuncia sui social un noto ottico di Reggio Calabria che in queste ore ha postato il video di due uomini intenti a rubare all’interno del negozio. Le due persone, da come si può immaginare vedendo le foto pubblicate, non sembrano essere di nazionalità italiana. Uno di loro indossa un cappellino nero con la visiera rossa, mentre l’altro (che durante il furto sembra tenere il palo) indossa una camicia chiara.

“Noi abbiamo sporto denuncia, se qualcuno dovesse identificarli faccia una segnalazione alla questura di Reggio Calabria”, scrive su instagram il titolare del negozio. “Se potete – conclude l’ottico – fate girare il più possibile queste immagini, così altri commercianti eviteranno di subire questo schifo”. A corredo dell’articolo le foto e il video.