Reggio Calabria, disposizioni Atam: “sull’autobus mai mascherina abbassata, neanche per telefonare”

16 Giugno 2022 10:33

Sino al 30 settembre 2022, per utilizzare la rete di trasporto pubblico è obbligatorio rispettare la regola dell’obbligo di mascherina FFP2

Nuove disposizioni per i mezzi pubblici a Reggio Calabria. ATAM informa che, “il Governo ha prorogato l’obbligo di indossare, sui mezzi pubblici, sempre una mascherina di tipo FFP2 a protezione di bocca e naso”. Sino al 30 settembre 2022, per utilizzare la rete di trasporto pubblico è obbligatorio rispettare questa regola. “Non togliete mai la mascherina FFP2 e non la abbassate per nessun motivo neanche, ad esempio, per telefonare”, ci tiene a specificare in una nota l’azienda dei trasporti reggina.

Quindi, mascherine ancora necessarie su autobus, treni, anche traghetti. Saranno invece solo facoltative (in base alle indicazioni della compagnia di volo) sugli aerei, un allentamento che segue le indicazioni del centro europeo per il controllo delle malattie. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il ministro Roberto Speranza, pur essendo in isolamento perché positivo al Covid, ha firmato nella serata di ieri un’ordinanza “ponte” identica alle disposizioni del Cdm per consentirne immediata vigenza.

Mascherine, Bassetti: “sull’autobus si e in aereo no? Governo naviga a vista su Covid”

“Ecco l’ennesimo pasticcio all’italiana sull’obbligo delle mascherine. Si su autobus, treni e taxi. No su aerei. E sul bus che porta all’aereo? Probabilmente no o forse si. O forse no. Per decidere sulle mascherine c’è voluto un consiglio dei ministri!!! Bastava dire che le mascherine erano fortemente raccomandate soprattutto per anziani e fragili. Sul Covid stanno navigando a vista…molto a vista…senza neanche i binocoli!”. Lo ha affermato in un post su Facebook l’infettivologo Matteo Bassetti.