Reggio Calabria, assolto 42enne lasciato in carcere 4 mesi: “quella droga non era sua” | DETTAGLI

15 Giugno 2022 12:47

Reggio Calabria: al 42enne era infatti contestata la detenzione ai fini spaccio di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, un bilancino, oltre a strumenti tipici dello spaccio

Fatta piena luce nella vicenda che aveva coinvolto R.G.P. di anni 42, arrestato lo scorso 20 dicembre, per fatti di droga ed armi, e che lo aveva portato a subire una misura preventiva di 4 mesi.

Al R.G.P. era infatti contestata la detenzione ai fini spaccio di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, un bilancino, oltre a strumenti tipici dello spaccio.

Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, che aveva già revocato nel mese di aprile la misura degli AA.DD., nel corso del giudizio immediato ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Biagio Di Vece e Michela Franzò, ribaltando l’impianto accusatorio dell’Ufficio di Procura di Reggio Calabria che ha dovuto prendere atto delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale.

Il Collegio (in data 13.06.22) si è pronunciato con grande acume ed equilibrio, suggellando la non riconducibilità al R.G.P. della sostanza stupefacente, rinvenuta nelle pertinenze della sua precedente abitazione, con una sentenza di assoluzione con formula ampia e condannandolo solo per la detenzione illegale ed omessa denuncia delle armi, per cui lo stesso aveva fornito, sin da subito, candida ammissione e motivazione del fatto delittuoso contestato.