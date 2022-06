Reggio Calabria, “Noi per Santa Caterina” attiva con una serie di iniziative di sensibilizzazione su malattie e salute

1 Giugno 2022 16:59

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” organizza, per il semestre giugno/dicembre, giornate di sensibilizzazione e prevenzione sulle malattie cardiovascolari, dell’apparato urogenitale e della mammella

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” ha programmato, per il semestre giugno/dicembre 2022, delle giornate di sensibilizzazione e di prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’apparato urogenitale e della mammella. Il progetto prevede l’organizzazione di colloqui, incontri di sensibilizzazione individuale, visite ed esami strumentali per la prevenzione delle suddette patologie. Medici volontari, operatori delle varie discipline socio-sanitarie dell’Associazione e della Parrocchia, con la collaborazione di alcuni medici di medicina generale del quartiere ,saranno impegnati in questo progetto che si realizzerà presso i locali del Centro di Solidarietà, resi disponibili dal Parroco di Santa Caterina, don Ernesto Malvi, sulla via Esperia. Per prenotazioni telefonare al n. 334 9476146 che sarà operativo dalla prossima settimana.