Reggio Calabria, Associazione Dedalo: grande successo per evento “EU Green Week – Make It Real”

9 Giugno 2022 15:24

Le opere sono state esposte al Circolo Tennis “Rocco Polimeni”

Domenica 5 Giugno 2022 si è concluso l’evento “KM0” organizzato dall’Associazione Dedalo, Partner Event della “EU Green Week – Make It Real” 2022 promossa dall’Unione Europea. L’evento ha coinvolto gli artisti Franchina Avenoso, Giuseppe Iaria, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Serecana Federica Passaro, Francesca Perina, Gregorio Procopio, Marisa Sovrano, Sergio Trovato, Beatrice Valenza e Antonella Silvana Villetti, i quali hanno realizzato delle straordinarie opere ispirate al Green Deal Europeo, esposte presso il Circolo Tennis “Rocco Polimeni”. Nelle opere d’Arte in esposizione, uomo e natura sono stati evidenziati in una combinazione di colori e forme dal micro al macrocosmo, in cui i soggetti ritratti vivono in armonia con il paesaggio circostante. Dalla fotografia alla pittura alla ceramica, ogni artista è stato lasciato libero di esprimersi con la tecnica che più preferiva sui temi del Green Deal Europeo, un impegno che diventa realtà.

L’evento, curato dalla Presidente dell’Associazione Dedalo, dott.ssa Silvana Marrapodi, è stato inaugurato il 2 Giugno 2022 e comprendeva la Mostra d’Arte Contemporanea e una fiera di prodotti realizzati nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria a Km 0. Ad allietare le serate dell’evento, l’attore Guest Star Giuseppe Polimeno ha scritto e interpretato la rappresentazione “Blu Sporco: The Third Place”, in cui sono stati evidenziati gli atteggiamenti negativi assunti dall’uomo nei confronti del Pianeta Terra. L’Associazione Dedalo ha coinvolto nell’animazione delle serate anche l’Associazione Leggendo tra le Righe, la quale ha presentato due libri: “Anima Green” (Laruffa Editore) di Francesco Tassone e “Diario di un Tempo sospeso” (Albatros) di Caterina Azzarà I libri, scelti accuratamente dalla vicepresidente dell’Associazione Leggendo tra le Righe, dott.ssa Katia Germanò, trattano di ecologia, ambiente, benessere, pandemia, rinascita interiore.

Francesco Tassone, autore di “Anima Green”, attraverso il suo libro, ha messo in risalto il legame intimo e profondo che l’uomo ha con la natura che lo circonda. Il libro “parla di quel soffio green che alita tra Te e il miracolo della Vita”. Caterina Azzarà, autrice di “Diario di un Tempo Sospeso”, ha voluto evidenziare il difficile periodo che l’umanità ha recentemente trascorso, all’insegna dei lockdown imposti dal dilagare della pandemia di Covid-19. Il Mondo si è fermato in isolamento, attendendo che la Natura cacciasse il Male invisibile. Una donna, in questo momento particolare, guarda la sua Vita trascorsa. In fiera erano presenti aziende e piccoli produttori del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra cui Utopia Bijoux di Natasha Fattore, B Style di Brunella Piegaia, Salumi Benedetto, Panificio Latella e Birrificio Reggino.

Quest’anno l’Associazione Dedalo ha messo in risalto lo sport del tennis. Il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” ha infatti promosso tale sport nei suoi campi dedicati. Il tennis viene praticato all’aria aperta e tutti, aldilà dell’età, possono praticarlo. Uno sport ecosostenibile a cui chiunque può approcciarsi. Da tre anni ormai l’Associazione Dedalo, realizzando tali eventi, vuole smuovere gli animi dei cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria e oltre, mostrando loro come il Green Deal Europeo è ormai una realtà sempre più presente e attiva nella quotidianità.