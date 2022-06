Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” invita tutti i cacciatori alla prima assemblea pubblica

16 Giugno 2022 09:08

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” invita tutti i cacciatori e portatori di interesse della ruralità alla Prima Assemblea Pubblica a tutela della caccia

Il Circolo “Gli amici della caccia” congiuntamente all’Associazione Rurale Calabrese, hanno deciso di fare fronte comune nell’affrontare le problematiche provenienti dal comparto venatorio e dal mondo agricolo: “a tal fine è indetta un’assemblea pubblica, giorno Venerdì 17 giugno ore 18 presso la Sede ACI di Via Giuseppe De Nava a Reggio Calabria, a cui sono invitati i cacciatori tutti, associati e non associati, nonché tutti i portatori di interesse in ambito rurale, ambientale e venatorio affinché ci si possa confrontare e condividere attraverso un’attività di brainstorming collettiva, al fine di individuare tutte le possibili idee atte a migliorare l’attività venatoria e le attività ad essa connesse rilevando le problematiche principali e irrisolte nel tempo nonché quelle presenti e future, gettando le basi per possibili soluzioni condivise e propositive. Gli obiettivi comuni sostanzialmente sono l’unità di intenti, il supporto alle associazioni preesistenti riconosciute e non riconosciute nel territorio, affinché tutti uniti possano tutelare il diritto di andare a caccia con finalità di rispetto delle norme vigenti, di tutela ambientale, di cultura rurale e di gestione faunistica”.

“Tale incontro si è reso necessario per fare sentire la voce dei cacciatori dapprima nel territorio reggino, con l’auspicio che tale voce possa essere udita in tutta o buona parte del territorio calabrese, confidando nell’attivismo civile dei cacciatori Calabresi affinché tutti gli enti Territoriali Istituzionali come la Regione Calabria possano accogliere le istanze di coloro che virtualmente e fisicamente hanno deciso di scendere in campo, affinché I diritti e gli impegni presi nei confronti del mondo agricolo e venatorio vengano rispettati e le istanze di tali due comparti accolte. Da mesi, grazie a Strettoweb sono state denunziate mediaticamente delle inadempienze che hanno creato, ormai da molti anni, uno stato di avvilimento e confusione nei cacciatori calabresi I quali si sentono privati da tempo, rispetto ad altre realtà regionali, di una tutela nei loro confronti a fronte di una corretta gestione della flora e fauna nel territorio nonché di una seria programmazione della caccia da parte di coloro I quali dovrebbero garantire esecuzione a ciò che la legge 157/92 e la Legge Regionale 9/96 normano a riguardo. È triste infatti registrare che in Calabria, a differenza della maggior parte delle Regioni Italiane, la caccia non riceva la giusta attenzione da parte delle istituzioni. i quasi 30.000 cacciatori calabresi, nonostante paghino regolarmente le tasse previste per legge, si sentono totalmente abbandonati nei loro diritti. I predetti circoli auspicano che la Regione ascolti la voce di un popolo, quella dei veri cacciatori liberi, per migliorare la situazione che ad oggi risulta disastrosa su tutti I fronti”.