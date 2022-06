Reggio Calabria, l’appello di un produttore di Bergamotto: “caro trasformatore, non ti presentare a novembre con lo stesso prezzo degli ultimi due anni”

15 Giugno 2022 17:20

Produttori di Bergamotto… Fornitori o Business Partner? La lunga riflessione di un agricoltore nei confronti dei trasformatori del prezioso agrume reggino, la cui raccolta avviene a novembre

Il Bergamotto è l’oro di Reggio Calabria. La raccolta, che avviene a fine anno, vede però dietro il grande e sacrificante lavoro di chi produce e di chi trasforma poi l’agrume in essenza. A tal proposito, è pervenuta in redazione una lunga e interessante lettera di un fornitore, una sorta di appello nei confronti dei clienti. “Nel corso degli ultimi decenni – esordisce – ho sempre con umiltà ascoltato le “voci” del mercato, dei miei colleghi agricoltori, dei trasformatori e di tutta la filiera del Bergamotto. Mi hanno insegnato che l’associazionismo è importante, l’unione fa la forza dicono, che bisogna essere uniti per avere più potere contrattuale, anche se io mi sono sempre domandato se ha senso unirsi e associarsi in associazioni promosse o alle quali sono associati trasformatori e distributori che sono i “nostri clienti”, mai visto nulla di simile in altri settori. Ma di sicuro sono io che ignoro qualche aspetto della logica che c‘è dietro”, riflette.

“I trasformatori, a cui da decenni vendiamo il nostro Bergamotto, ci hanno chiesto di non chiamarli clienti ma “Business Partner”, precisa. “Io all’inizio non capivo cosa volesse dire, poi mi hanno spiegato che vuol dire avere un rapporto commerciale con la quale si garantisce la crescita di entrambe le parti, acquirente e venditore. Per cui mi sono fidato di chi ne sa più di me, di chi ha contatti con i mercati internazionali per la vendita delle essenze e del fresco, ed è un vero “business man”, e ho seguito i consigli e assecondato le richieste. Mi sono quindi impegnato a conferire tutta la produzione, ho concimato come mi veniva richiesto, ho potato secondo le indicazioni ricevute, mi sono convertito all’agricoltura Biologica perché “è il futuro” e perché l’essenza derivata da agricoltura Biologica è fondamentale per l’industria cosmetica, che ne richiede certificazione. Insomma, abbiamo prodotto un Bergamotto taylor made, fatto su misura in sartoria per la haute couture, così come l’ha chiesto il nostro cliente, scusate Business partner, ancora non mi entra in mente; peccato però che il prezzo riconosciuto ai produttori è sempre quello di un Bergamotto pret a porter alla Zara maniera. Anche qui probabilmente la mia mente semplice non riesce a capire la logica che sta dietro”, si legge ancora.

Poi una riflessione: “permettetemi solo una nota a tal proposito per chi non è propriamente del settore; l’agricoltura Biologica, comporta costi dei concimi consentiti maggiori del 40% ed una resa inferiore della produzione del 30%. Questo è comprovato e non sono voci del confinante che ne sa sempre più di me. Infatti a tal proposito la comunità Europea tramite contributi incentiva le colture BIO, ma vi assicuro che quanto riconosciuto non è sufficiente a coprire il gap. Dimenticavo, da un paio di anni il prezzo di vendita del prodotto convenzionale riconosciuto ai produttori è uguale a quello BIO. Com’è possibile? Chiaramente ignoro anche questo, qualcuno più intelligente di me avrà la risposta”.

“Circa la campagna Bergamotticola 2022/2023, non sappiamo ancora ovviamente quale sarà il risultato in termini di volumi per via della scarsità di acqua, ma di sicuro sappiamo bene che sarà un bagno di sangue in termini di costo della produzione”, afferma tirando in ballo i costi aumentati, per via dell’inflazione, anche in questo settore: “tutto il comprato è stato investito da drastici aumenti dei costi, ne cito solo alcuni: Energia +40%, Gasolio Agricolo +100%, Concimi +60%, e noi produttori ce ne stiamo già accorgendo, i trasformatori e distributori ne soffriranno alla riapertura degli impianti, ed in fase di campagna commerciale per la distribuzione, anche quella vessata dagli aumenti del costo del carburante” .

E poi entra nel merito della questione. “A questo punto – scrive – ne approfitto dello spazio concessomi per un appello”: “Caro trasformatore e cliente a cui i produttori di bergamotto vendono il proprio prodotto – dice rivolgendosi al Business Partner – quest’anno quando andrai a negoziare i contratti per l’essenza in Francia, Germania, Belgio o alle fiere che finalmente saranno ripopolate, ricordati del tuo fornitore e trattalo da Business Partner non da semplice fornitore, come hai predicato negli ultimi 10 anni e ricordati di chiedere l’aumento del prezzo anche per conto nostro riversando parte del margine a noi produttori. Sono certo che quest’anno rimarrai sorpreso dall’atteggiamento di chi compra essenza il quale sarà, di sicuro non contento, ma predisposto a riconoscere un aumento del prezzo, poiché loro faranno la stessa cosa con i loro clienti. Tutti, l’industria della cosmesi, i produttori, i trasformatori abbiamo subito gli aumenti dei costi di produzione dovuti alla pandemia e alla guerra in Ucraina e inevitabilmente dobbiamo parzialmente riversare questi aumenti a valle della filiera e infine sugli utilizzatori finali se vogliamo sopravvivere”.

“Caro Business Partner – si chiede ancora – se vuoi veramente far sopravvivere i tuoi fornitori, non ti presentare a Novembre con lo stesso prezzo degli ultimi due anni (90€/Qle) flat, per entrambi i prodotti Convenzionale e Biologico. I produttori di bergamotto si aspettano un aumento generale del prezzo e una diversificazione tra le due tipologie di prodotto per far si che il business resti sostenibile, e si valorizzino gli sforzi fatti per fornirti un prodotto “Premium”. Se ho capito bene, questo vorrebbe veramente dire essere Business Partner. Adesso contiamo su di voi”, conclude, firmandosi “Un contadino, vostro Business Partner”.