Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia”: “cittadini ed Enti locali collaborino per la prevenzione degli incendi”

29 Giugno 2022 16:14

Reggio Calabria: il Circolo “gli amici della caccia” chiede alle Associazioni Venatorie di utilizzare le proprie guardie venatorie volontarie ad azione di contrasto al fenomeno

Il Circolo “Gli amici della caccia”, visti gli incendi che stanno affliggendo il nostro territorio, sollecita “tutti i tesserati presso le associazioni venatorie e in generale la comunità civile affinché si faccia fronte comune con le Forze di polizia per contrastare questo fenomeno vera e propria piaga sociale e ambientale ricorrente ogni Estate. Un giovane iscritto al Circolo, grazie alla tempestiva chiamata ai Vigili del Fuoco, è riuscito a sventare un incendio in Località Santa Trada, prima che potesse aggravarsi l’estensione del fuoco. È obbligo di ogni cittadino e di ogni cacciatore, quale vero ambientalista, di tutelare il territorio mediante azioni sia preventive che di controllo”.

Il Circolo “Gli amici della Caccia” inoltre chiedono “alle Associazioni Venatorie di utilizzare le proprie guardie venatorie volontarie ad azione di contrasto al fenomeno. Si invitano infine tutte le Guardie Ambientali ed Ecologiche unitamente alle Forze dell’Ordine preposte nonché la Città Metropolitana di Reggio Calabria e gli Enti locali coinvolti ad adoperare tutte quelle azioni e sistemi di monitoraggio e controllo quali ad esempio droni, fototrappolaggio, pattugliamento terrestre al fine di prevenire ed individuare eventuali soggetti dediti a codeste azioni criminose. Il numero di pronto intervento al quale i cittadini possono segnalare con tempestività la presenza di incendi boschivi e qualsiasi altro tipo di emergenza ambientale, nonché inoltrare richieste di soccorso è il 1515. Esso è un servizio gratuito, attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale. Si avvale di 15 Sale Operative regionali e di una Centrale Operativa nazionale con sede presso la Direzione Generale di Roma. In caso di incendio boschivo, per consentire interventi rapidi ed efficaci, l’utente deve ricordarsi di: mantenere sempre la calma e parlare con chiarezza; indicare con la maggior precisione possibile la località precisando la provincia ed il comune dell’area che sta bruciando; segnalare se sul posto vi sono già delle persone che stanno provvedendo a spegnere le fiamme; non riagganciare fino a che l’operatore non lo dica, o non abbia ripetuto il messaggio. [fonte: Ministero dell’Interno]”.