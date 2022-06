Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” sollecita il Presidente della Città Metropolitana per riattivare gli Ambiti Territoriali di Caccia

1 Giugno 2022 11:36

Reggio Calabria: il Circolo “Gli amici della caccia” scrivono al Presidente della Città Metropolitana affinché intervenga per la riattivazione dell’operatività dell’ATC RC1 e RC2

Il Circolo “Gli amici della caccia” scrivono al Presidente della Città Metropolitana affinché intervenga “per la riattivazione dell’operatività dell’ATC RC1 e RC2. È da tempo che i cacciatori della provincia di Reggio Calabria richiedono pubblicamente la riattivazione dell’operatività dell’ambito territoriale che si ricorda sospeso ormai da lungo tempo per accertamenti tecnici amministrativi. Il Circolo non vuole entrare nel merito dei provvedimenti dell’Ente ma vista l’imminente apertura dell’annata venatoria urge l’intervento del Presidente della Città Metropolitana poiché non vi è da dimenticare che questa situazione di stasi, oltre a determinare gravi disagi di carattere tecnico amministrativo, incide negativamente nel mondo agricolo che non si vede tutelato nella gestione dei danni da cinghiale. Fenomeno questo che, unitamente a quello dei danni causati dai corvidi, sta mettendo in ginocchio una buona parte del settore agricolo del territorio calabrese. Si segnala infine che la provincia di Reggio Calabria conta oltre 10.000 seguaci dell’Hobby di Diana che pagano un’iscrizione a un ambito territoriale di caccia inoperoso, oltre al resto”.