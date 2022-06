Reggio Calabria: alla Mediterranea un seminario dal titolo “PNRR e Politiche di Sviluppo Locale”

6 Giugno 2022 14:24

Per la Calabria la prossima programmazione (PNRR e Fondi Strutturali) sarà fondamentale. Oggi la mancanza di innovazione ci ha fatto perdere capacità competitiva e ci ha spinto verso una situazione di declino dalla quale, se non si interviene subito, sarà difficile sollevarsi. Le risorse non mancheranno e il prossimo quinquennio potrà essere l’occasione per incrementare il livello della spesa in ricerca e sviluppo che è sempre stata la cenerentola fra tutte le spese di investimento e che è quella che poi attrae imprese dall’esterno. Ma per far questo occorre recuperare capacità progettuale, sviluppare programmi di intervento e politiche di sviluppo ben costruiti che privilegino la spesa per investimenti rispetto alla spesa assistenziale. Per discutere delle prospettive della programmazione in Calabria, e in particolare in provincia di Reggio Calabria, il 7 giugno 2022 alle ore 9,30 si terrà un seminario presso il Dipartimento Pau dal titolo: PNRR e Politiche di Sviluppo Locale.

Programma

Saluti Istituzionali: Prof. Tommaso Manfredi – Direttore Dip. PAU Un. Mediterranea di Reggio Calabria

Introduzione: Prof. Domenico Marino -Un. Mediterranea di Reggio Calabria

Relatori:

Ing. Pietro Foti – Dirigente Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dott. Francesco Macheda – Dirigente Città Metropolitana Reggio Calabria

Prof. Pietro Stilo – Un. Mediterranea di Reggio Calabria

Conclusioni – Dott. Carmelo Versace – Sindaco Metropolitano

Al termine del Convegno vi sarà la presentazione degli innovativi percorsi integrati Università-Formazione Professionale del Corso di Laurea in Design