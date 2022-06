Reggio Calabria, alla Mediterranea il seminario sull’Associazionismo No Profit

25 Giugno 2022 09:36

La partecipazione dell’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani e dell’Istituto Nazionale Azzurro

L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, che da diversi anni opera nell’ambito del terzo settore della città di Reggio Calabria, nella giornata di ieri ha preso parte con il Presidente Filippo Pollifroni ad un Seminario organizzato dall’Università Mediterranea. Tema centrale è stato l’Associazionismo Non profit nell’ambito del tessuto della nostra realtà, con i suoi risvolti sociali, ha rappresentato un momento importante per spiegare le dinamiche operative dell’Istituto Nazionale Azzurro il cui Presidente Cav Lorenzo Festicini “rappresenta un modello da seguire in quelle che sono le dinamiche delle missioni umanitarie fatte con il cuore, con quel senso alto di gentilezza che caratterizza il modello operativo dell’INA”.

A conclusione della nota, il presidente Filippo Pollifroni rivolge “un ringraziamento agli organizzatori del master come il Dr Stilo ed Il dr Marino”.