Reggio Calabria: al Museo diocesano i laboratori didattici per bambini 5-10 anni

27 Giugno 2022 18:41

Reggio Calabria: straordinario successo stanno riscuotendo in queste settimane i laboratori estivi per bambini La fabbrica dell’Arte proposti dal Museo diocesano

Straordinario successo stanno riscuotendo in queste settimane i laboratori estivi per bambini La fabbrica dell’Arte proposti dal Museo diocesano. Concluso il ciclo dedicato alle tecniche artistiche e rivolto alla fascia d’età 10-13 anni, riprendono l’1 luglio dalle 16 alle 19 i laboratori per i bambini 5-10 anni. 1 e 8 luglio e 8 settembre i bambini avranno l’opportunità di imparare divertendosi, facendo esperienza del Museo in forma ludica assieme allo staff dei Servizi educativi. Venerdì I luglio sarà la volta di Note per un Museo, alla scoperta delle note musicali nascoste tra le opere d’arte per poi realizzare strumenti musicali usando materiali di riciclo.

Venerdì 8 luglio il laboratorio Sulle orme di San Giorgio vedrà intrecciarsi il racconto della leggenda del Santo cavaliere alla visita delle collezioni museali e, in particolare, delle opere che ne documentano l’iconografia. Dopo la pausa di agosto, l’8 settembre, in concomitanza con le feste mariane sarà la volta dell’appuntamento La collina incantata dedicato al racconto, attraverso il gioco, di arte e storia del dipinto cinquecentesco della Madonna della Consolazione e dell’origine della devozione mariana del popolo reggino.

Per partecipare ai laboratori creativi è richiesta l’iscrizione contattando il n. 3387554386.