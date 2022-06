Reggio Calabria: al Circolo Polimenti la presentazione del libro di Benedetta Borrata

3 Giugno 2022 09:36

Reggio Calabria: lunedì 6 giugno, presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni – Giardino di Benedetta”, alle ore 19.00, prenderà l’avvio il ciclo d’incontri serali denominato A Las Siete De La Tarde

Lunedì 6 giugno, presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni – Giardino di Benedetta”, alle ore 19.00, prenderà l’avvio il ciclo d’incontri serali denominato A Las Siete De La Tarde (Alle sette della sera). Primo ospite la saggista Benedetta Borrata, autrice di un libro: Alba pratàlia aràba edito dalla casa editrice “Città del sole”. Il libro, già presentato al Salone internazionale del libro di Torino, raccoglie una serie di analisi critiche su scrittori e poeti che hanno segnato la storia della letteratura italiana. Tra questi: Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Dante Alighieri, Grazia Deledda, Giovanni Pascoli, Stefano D’Arrigo, Lorenzo Calogero, Roberto Pazzi, Ermanno Bencivenga. Nel libro è presente anche un breve commento sul nuovo compendio poetico di Giuseppe Bova dal titolo Ossigeno. Benedetta Borrata, già docente di lettere italiane e latine del Liceo Classico Tommaso Campanella e dell’Università per stranieri Dante Alighieri, ha pubblicato il saggio Il tappeto di Eudossia, potenzialità della scrittura a più voci (Rubbettino), Siamo tutti farfalle (Città del sole). Nel 2019 ha vinto un concorso nazionale ad Arezzo per il racconto: Franca Florio, immagine del femminile del primo novecento. La Borrata collabora attivamente come critica letteraria alle attività culturali promosse dal Circolo Rhegium Julii, di cui è componente del Comitato Direttivo.