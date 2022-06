Reggio Calabria: ad Archi punto informativo sul Referendum sulla Giustizia

8 Giugno 2022 14:42

Il Comitato di Quartiere Il Popolo di Archi ha organizzato un punto informativo che si terrà sabato 11 giugno 2022, dalle ore 16:30 alle 17:30, presso la X Circoscrizione di Archi, per incentivare ad una partecipazione cosciente e per informare i cittadini sui contenuti referendari di cui, purtroppo, si sta parlando pochissimo. In particolare verrà promossa la “cultura del voto consapevole” quale volano di sviluppo conoscitivo delle masse sempre più isolate e disinteressate alla res pubblica.

Il referendum abrogativo, secondo quanto previsto dall’art. 75 della Costituzione, determina “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”. Nel corso del Referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno, i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque referendum abrogativi. In sintesi: l’incandidabilità dei politici condannati, la custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati, la valutazione degli avvocati sui magistrati, l’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Tutti gli operatori del comparto giustizia (Avvocati, Giudici, Magistrati), che vorranno intervenire potranno farlo accreditandosi presso l’indirizzo di posta-e ilpopolodiarchi@hotmail.com. Una volta raggiunto il numero di almeno un componente per il Sì e almeno un componente per il No, si procederà a far conoscere le motivazioni dell’una o dell’altra scelta. Il Comitato garantirà – prima ancora di far conoscere eventuali motivazioni favorevoli o contrarie – una informazione imparziale sui cinque quesiti in questione e sarà moderatore del dibattito.