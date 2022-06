23 Giugno 2022 13:35

Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione del film Good Vibes, coproduzione italo-austriaca tra la società Elly Films in collaborazione con la Toed Film S.r.l. e Stemo Media Group

Giovedì 23 giugno alle ore 20:00 a Reggio Calabria presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di Good Vibes, coproduzione italo-austriaca tra la società Elly Films in collaborazione con la Toed Film S.r.l. e Stemo Media Group, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni proprio in Calabria. Dietro la macchina da presa, Janet De Nardis (anche sceneggiatrice insieme a Mirko Virgili e Ersilia Cacace) con Caterina Murino, Mimmo Calopresti e Vincent Riotta (il Tommaso Buscetta della serie Il capo dei capi, tra i film, House of Gucci). Nel cast anche Alessandro Onorati, Nicola Pecci, Giulia Petrungaro, Leonardo Santini, Ludovico Fremont e Andrea De Rosa.

Il film è realizzato con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, diretta dal Commissario Straordinario Anton Giulio Grande, e il contributo dei bandi selettivi del MiC. Good Vibes affronta il tema dell’abuso della tecnologia e della tutela della privacy, il tutto in chiave fanta-tecnologica e con una struttura a episodi tutti concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino di un telefono e dei suoi proprietari. Una riflessione sulla nostra vita e su quella di chi amiamo.