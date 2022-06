Reggio Calabria e quella scoperta scioccante: “30 milioni per l’occupazione giovanile congelati” da anni

20 Giugno 2022 18:30

A scoprirli, per caso, è stato l’ex vice Sindaco Tonino Perna, che ripercorre alcuni passaggi nel suo libro. Sono stati lo stimolo affinché non mollasse, anche se poi è arrivato il defenestramento. Ora della questione se ne sta occupando l’Assessore Angela Martino

Uno stimolo a non mollare. Si era già stufato dopo pochi mesi, Tonino Perna. Aveva cominciato la sua esperienza da vice Sindaco con entusiasmo, dopo le insistenze dell’Amministrazione all’inizio del secondo mandato, ma alcune situazioni lo avevano portato a riflettere quasi subito. Dalla questione rifiuti, con tanto di richiami di Falcomatà, alle vicende legate al bilancio. Ma, proprio in uno dei periodi più cupi, una possibile speranza: i 30 milioni per l’occupazione giovanile che Perna aveva trovato per caso (congelati) e che avrebbero (si spera possano tutt’ora, anche se lui non ricopre più la carica) potuto smuovere il futuro dei giovani e del lavoro.

I milioni sono 30, come detto, ma inizialmente al vice Sindaco gliene erano stati prospettati di meno. “Decreto Reggio. Ci sono 20 milioni destinati all’occupazione giovanile congelati, secondo un funzionario”, rivela il Professore in uno dei passaggi del suo libro (“Diario, 385 a Palazzo San Giorgio”). “L’ho scoperto per caso perché un imprenditore mio amico già presidente di Libera, mi ha chiesto un’informazione su un credito di circa 45.000 euro che avanza dal Comune. Incontro il funzionario che dovrebbe occuparsene. È agitato, parla a mitraglietta, mette le mani nei capelli grigi e ricci ed esclama: ‘Nooo. Vicesindaco non ce la posso fare! Sono solo ed ho una mole di lavoro da fare incredibile'”.

Perna però non vuole farsi sfuggire l’occasione e si butta a capofitto sulla questione. Passa qualche mese, è luglio: “Incontro con la dottoranda Stefania Cicero e la funzionaria Anna Crea. Stefania è una dottoranda dell’Università di Venezia che siamo riusciti a far venire per uno stage presso il nostro Comune, grazie ad una convenzione stipulata diversi anni fa dall’Avv. Demetrio Barreca. È una persona preziosa: a lei abbiamo affidato il compito di quantificare la somma residua del Decreto Reggio riguardo l’occupazione giovanile”, rivela. Una somma che lascia tutti senza fiato, ancora maggiore rispetto a quella prospettata. “Aprono il computer e mi fanno vedere la schermata: totale residuo da spendere 29 milioni e 560 mila euro! Ben superiore alla stima che mi aveva fornito inizialmente il funzionario, e comunque una somma notevole ancora da impiegare per l’occupazione giovanile”, afferma entusiasta Perna, secondo cui si tratta di una “occasione unica e irripetibile. Comincio subito a pensare ad un progetto da presentare al Ministero delle Infrastrutture responsabile del Decreto Reggio. Perdere un’occasione del genere per dare un’opportunità di lavoro a centinaia di giovani mi sembra un delitto. Sì, oserei dire, un atto criminale”.

All’interno del libro non ci sono ulteriori e significativi aggiornamenti sulla questione. Non c’è il tempo, anche perché a novembre arriva il defenestramento. Nel corso della presentazione del libro avvenuta la scorsa settimana, però, il Professore ha aggiunto qualche altro dettaglio: “Appena questa cosa si è saputa – ha rivelato – bastava semplicemente andare a Roma per aggiornare, perché il progetto scadeva a dicembre dell’anno scorso ed era settembre. Chi doveva andare a Roma era il Sindaco, ma non c’è mai andato“, ha chiosato amaramente. Ma c’è una speranza, da lui stesso confessata, e proviene dall’attuale Assessore Angela Martino, che si occupa anche di imprenditoria giovanile: “Adesso c’è lei che si sta impegnando sul tema e spero ce la faccia”, le parole di Perna. “Mi ha chiesto consigli e io mi auguro che si vada avanti. Tra tutte le cose, quella dell’occupazione giovanile ha la priorità. Ho avuto un incontro con lei ed era preoccupata”.