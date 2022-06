Reggio Calabria, 1992-2022: 30 anni di trapianti di midollo osseo al GOM

1 Giugno 2022 18:07

In occasione del trentennale dall’inizio dell’attività di trapianto di midollo osseo al GOM di Reggio Calabria, sabato 4 giugno,

In occasione del trentennale dell’inizio dell’attività di trapianto di midollo osseo al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, l’A.I.L. sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia, in collaborazione con il Centro Unico Regionale Trapianti Cellule Staminali e Terapie Cellulari (C.T.M.O.) “Alberto Neri”, presentano una giornata dedicata alla divulgazione dell’attività clinica svolta e delle prospettive future della terapia cellulare, che si svolgerà sabato 4 giugno presso la sala congressi dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri, sita in Via del Gelsomino n° 10, a Reggio Calabria.

Interverranno:

Dr. Pasquale Veneziano

Presidente Ordine dei Medici di Reggio Calabria

Dr.ssa Giusy Sembianza

Presidente AIL Sezione di Reggio Calabria/Vibo Valentia

Dr. Giuseppe Toro

Presidente AIL Nazionale

Prof. Fabio Ciceri

Direttore Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia, San Raffaele di Milano, presidente del Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare (GITMO)

Dr. Gianluigi Scaffidi

Commissario Straordinario Grande Ospedale Metropolitano “BMM”, Reggio Calabria

Dr. Bruno Martino

Direttore dell’Ematologia Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Dr. Massimo Martino

Direttore Centro Unico Regionale Trapianti Cellule Staminali e Terapie cellulari (C.T.M.O.)

Dr. Pasquale Iacopino

Primario Emerito CTMO, Reggio Calabria di midollo osseo al Grande Ospedale

Dott.ssa Giuseppina Princi

Vice Presidente Regione Calabria

Dr. Sisto Milito

Dirigente medico Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria

Dr. Filippo Mancuso

Presidente Consiglio Regionale della Calabria

Dr. Carmelo Versace

Sindaco F.F. Città Metropolitana

Dr. Paolo Brunetti

Sindaco F.F. Città di Reggio Calabria

Dr. Said Al Sayyad

Direttore Dipartimento Emato-Oncologico e Radioterapico

Dr.ssa Giulia Pucci

Direttore Laboratorio Manipolazione/Banca del Cordone, Grande Ospedale Metropolitano “BMM”,