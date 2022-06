Reggio Calabria, il 12 giugno l’evento Eco Pic Nic: ospite il tiktoker Saverio Riccelli

9 Giugno 2022 10:56

Il 12 giugno, presso Parco Ecolandia, si terrà l’evento Eco Pic Nic: ospite speciale il tiktoker Saverio Riccelli

Si terrà domenica 12 giugno Eco Pic Nic, un’iniziativa organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora”, cui Corredino Sospeso è progetto permanente, con l’obiettivo di sostenere la rete di oltre 500 bimbi e famiglie che serviamo ogni giorno da due anni. Una domenica all’insegna del divertimento, dello sport, della musica e di tanto altro ma, soprattutto, della famiglia che si terrà nella straordinaria cornice del Parco Ecolandia. Un programma denso di attività: laboratori di pasticceria, di lettura animata, di riciclo di materiali e legno, sport, musica, uno show e un ospite speciale.

Clicca qui per scoprire il programma https://www.corredinosospeso.it/corredinoSospeso_120622.pdf

Solo alcune anticipazioni. Ospite speciale della giornata sarà Antonio Federico @umanitàillustrata che emozionerà i partecipanti con una performance di disegno live su t-shirt che potranno essere acquistate in favore del nostro progetto https://www.facebook.com/antoniofedericoart. E non poteva mancare il divertimento con lo Show di Saverio Riccelli, TikToker calabrese diventato famoso grazie ai suoi video insieme a Manuè e di recente intervistato da Le Iene. Non temere il caldo, la maggior parte delle attività sarà all’ombra del cipresseto e dei maestosi alberi del parco e ricorda che il tempo è sempre dalla parte dei bambini, come tutti noi. Per tutte le informazioni è possibile scrivere un messaggio, non audio, su WhatsApp al 327 321 45 62 (il numero non è abilitato alle chiamate).