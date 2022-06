Reggina, clamoroso: Taibi non è più il Direttore Sportivo!

27 Giugno 2022 20:48

Massimo Taibi non è più il Direttore Sportivo della Reggina: fulmine a ciel sereno in serata, si attende l’ufficialità

Una notizia clamorosa, un fulmine a ciel sereno. Massimo Taibi non è più il Direttore Sportivo della Reggina. Proprio lui, tra i maggiori protagonisti della trattativa per il passaggio di proprietà da Gallo a Saladini, proprio lui che stava già lavorando per la nuova stagione, dalla conferma di Stellone alla nuova rosa.

Si attende solo l’ufficialità della notizia, appresa proprio in questi minuti. Taibi era stato scelto dalla proprietà Praticó ed era stato tra gli artefici della promozione in B con Gallo. Sembrava essere tra i pochi superstiti anche della nuova società, ma ora questa nuova clamorosa notizia, a qualche giorno dall’annuncio del Presidente Cardona e dal ritorno (manca ufficialità) di Gabriele Martino.