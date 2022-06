Il neo proprietario della Reggina Saladini compra un’altra società: acquistata la Smart Contact Srl

21 Giugno 2022 15:43

MeglioQuesto, Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, annuncia la sottoscrizione in data odierna di un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Smart Contact Srl, digital agency specializzata nell’offerta di soluzioni di lead generation altamente profilate attraverso l’utilizzo di piattaforme proprietarie. Per l’azienda è la terza operazione di M&A in un anno dalla quotazione in Borsa, dopo aver recentemente perfezionato l’acquisizione di Eureweb, e precedentemente quella di Omicron.

Il neo proprietario della Reggina Felice Saladini, dunque, dopo aver annunciato venerdì l’acquisizione delle quote del club amaranto, prosegue l’ascesa verso il mondo del digitale. Da oltre 10 anni a capo di società del settore, da circa un anno la sua azienda è entrata anche in Borsa. MeglioQuesto consolida con Smart Contact l’offerta digital ampliando le competenze relative alla generazione di lead con un team interno di sviluppatori che lavorano sulla creazione di lead custom-made per aziende di servizi.

Proprio Saladini ha commentato felice l’operazione: “Con l’acquisizione di Smart Contact si rafforza la proposta di Phygital Analytic Company e l’offerta digitale del Gruppo – ha detto – in grado di offrire soluzioni proprietarie di customer acquisition sia per società di servizi che per società di prodotto. Si tratta di un processo già avviato con l’acquisizione della rete fisica Omicron e della web media agency Eureweb. Il Gruppo ha così sviluppato un’offerta di soluzioni di lead generation di alto livello che include piattaforme proprietarie per la misurazione delle performance delle campagne e per la generazione dei lead. Stiamo già avviando un progetto di consolidamento volto alla massimizzazione delle sinergie di ricavo e di costo tra le varie società del gruppo”.