Reggina, altra buona notizia: c’è l’ok della Covisoc al piano di rateizzazione del debito

7 Giugno 2022 22:07

Reggina, si attendeva oggi l’ok della Covisoc al piano di rateizzazione del debito: le notizie sono positive

Era una giornata importante, oggi, in casa Reggina. L’ennesima. Si attendeva infatti l’ok della Covisoc al piano di rateizzazione del debito, quella massa debitoria (che rappresenta il 70% circa dei debiti del club lasciati dalla proprietà Gallo) da versare nei confronti dell’erario. L’incontro si è svolto nel pomeriggio odierno, con l’amministratore unico che si è recato presso gli uffici competenti ad attendere buone nuove alla proposta già presentata qualche giorno fa all’Agenzia delle Entrate.

Notizie? Buone, ottime. L’esito dell’incontro è positivo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la Covisoc ha dato l’ok al piano presentato dal club, nella persona di Fabio De Lillo, accompagnato – come nell’ultima occasione – dai rappresentanti dello studio legale Tonucci e da intermediari rappresentanti dei nuovi investitori. Quello odierno era considerato un altro evento spartiacque. L’ok, infatti, non fa altro che aprire ancora di più la strada ai nuovi acquirenti, che stanno seguendo – passo dopo passo e giorno dopo giorno – la situazione. I giorni alla scadenza per l’iscrizione sono sempre meno, ma sempre più sono gli step superati con successo. Dopo le scadenze del 16 e del 31 maggio, anche l’ok al piano di rientro per gran parte del debito.