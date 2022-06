Reggina, Gianluca Di Chiara convola a nozze: si è sposato oggi a Squillace (Catanzaro)

25 Giugno 2022 21:47

Gianluca Di Chiara oggi sposo: il terzino della Reggina, tornato però a Perugia per fine prestito, è convolato a nozze in provincia di Catanzaro con Valeria Camerino

Giornata speciale per Gianluca Di Chiara. Il terzino palermitano, che ha giocato le ultime due stagioni alla Reggina, si è infatti sposato. E’ convolato a nozze a Squillace, in provincia di Catanzaro, con Valeria Camerino. Il 28enne, dopo il prestito biennale agli amaranto, è tornato al suo club di proprietà, il Perugia, ma il suo futuro è tutto da decifrare. Più volte nel corso dell’ultima stagione ha fatto intendere di essersi trovato molto bene in riva allo Stretto, a tal punto da manifestare la volontà di restare, ma ovviamente non dipende da lui.

Da capire come si muoverà innanzitutto il Perugia, in tal senso, che ne detiene il cartellino. La Reggina monitora. Di certo il giocatore è cresciuto tanto in questi due anni: fedelissimo di Toscano, Baroni, Aglietti e Stellone, quest’anno ha saltato pochissime partite, trovando collocazione più dietro nel girone di ritorno, da braccetto, con eccellenti risultati. Dalla redazione di StrettoWeb, i migliori auguri per questo giorno speciale e per un futuro ricco di gioia e serenità, a lui e alla sua dolce metà.