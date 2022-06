La Reggina è iscritta al campionato: documentazione completata e inviata, ora ok Covisoc

22 Giugno 2022 18:32

Documentazione iscrizione completata e inviata per la Reggina, che attende ora il consueto ok della Covisoc

Adesso è fatta, definitivamente. La Reggina si è iscritta al campionato di Serie B 2022-2023. Una lunghissima corsa contro il tempo, quella del club amaranto, cominciata il 5 maggio con l’arresto del Presidente Gallo, proseguita con le settimane di “passione” abbastanza note e passata anche dall’annuncio di Saladini come nuovo proprietario.

Fonti societarie avevano ipotizzato un invio della documentazione già dalla giornata di ieri, in anticipo di un giorno, ma alle fine ci si è presi tutto il tempo necessario per effettuare un ultimo check-up completo e inviare tutto nel pomeriggio odierno, ultimo giorno utile (scadenza 23.59). Ora sarà la Covisoc a pronunciarsi, tra qualche giorno, per la Reggina come per tutti i club, seguendo la prassi consueta. Adesso si attende la conferenza stampa e la programmazione della nuova stagione.