Reggina, Cucinotti al neo presidente Saladini: “hai salvato la squadra della mia città”

17 Giugno 2022 17:06

L’ex difensore amaranto, lo scorso anno al Lamezia proprio di Saladini, ringrazia il neo presidente per aver acquistato la Reggina

Felice Saladini è il nuovo presidente della Reggina. L’imprenditore calabrese ha annunciato il completamento del passaggio delle quote per acquisire il club e nel pomeriggio si è presentato alla città di fronte alla stampa. Un sospiro di sollievo per Reggio Calabria che, dopo settimane col fiato sospeso, adesso può sperare nell’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Ad esultare per l’arrivo del nuovo patron è anche Danilo Cucinotti, ex calciatore amaranto.

” Lo scorso anno hai esultato tu per un mio gol… oggi esulto io perché hai salvato la squadra della mia città GRAZIE PRES Felice Saladini”, ha affermato Cucinotti tramite le pagine social. Il difensore, infatti, ha vestito la maglia del Lamezia Terme segnando anche un gol decisivo e appunto facendo gioire Saladini. Adesso i ruoli si sono invertiti, la Reggina saluta il nuovo presidente.