Reggina, serata magica per Bellomo: proposta di matrimonio alla sua dolce metà | VIDEO

30 Giugno 2022 12:36

Il numero 10 della Reggina Nicola Bellomo, nella serata di ieri ha chiesto ufficialmente alla sua dolce metà di sposarlo

Un matrimonio che si è trasformato in… proposta di matrimonio. Serata magica per Nicola Bellomo, numero 10 della Reggina che ieri ha ufficialmente chiesto alla sua dolce metà di sposarlo. Il tutto è avvenuto nel corso di un’altra festa di matrimonio, a cui i due erano invitati. E, al momento del “rito” del bouquet, nessun lancio da parte della sposa, che si è indirizzata verso la fidanzata del calciatore, Angela Amoruso, per consegnarle il mazzo, gesto preceduto dalla dichiarazione vera e propria di Bellomo, il quale si è inginocchiato davanti alla futura moglie e, con l’anello in mano, le ha chiesto di unirsi in matrimonio. Grande emozione da parte dei presenti, ovviamente, come si può vedere nel video in basso, raccolto dal profilo Instagram di lei.

Nicola Bellomo, per la cronaca, è uno dei fedelissimi in casa Reggina. Primo acquisto della ormai vecchia proprietà Gallo, è il più longevo in amaranto, dall’alto dei suoi tre anni e mezzo. Arrivato a gennaio 2019, ha giocato la seconda parte della stagione con Cevoli in panchina (avvicendamento con Drago), poi la splendida promozione in B con Toscano e i due anni in cadetteria. Ancora sotto contratto con la Reggina, si attende di capire se il suo futuro sarà ancora in riva allo Stretto oppure no. Un dubbio che oggi, ultimo giorno della stagione, attanaglia un po’ tanti componenti della rosa, alla luce delle scelte sull’allenatore da parte della nuova proprietà.