Reggina, altri annunci: stampa convocata al Granillo per “importanti novità sull’organizzazione del club”

Il club, tramite una breve nota inviata agli organi di stampa, ha convocato gli stessi per domani alle ore 13:00 presso lo stadio ‘Oreste Granillo’, “per importanti novità circa l’organizzazione del Club”

E’ tempo di annunci, ovviamente prevedibile. La Reggina ha cambiato faccia, da una settimana esatta. C’è Felice Saladini al comando, ma “sotto di lui” c’è ancora molto da decifrare. In questa settimana la società ha perfezionato il completamento e l’invio della documentazione relativa all’iscrizione al campionato e da ora comincerà a concentrarsi sulle mosse fuori e dentro il campo. Prima ancora che questioni tecniche, infatti, ci sono da stabilire quelle inerenti l’organigramma.

Insomma, tante novità. Alcune saranno annunciate domani. Il club, infatti, tramite una breve nota inviata agli organi di stampa, ha convocato gli stessi per domani alle ore 13:00 presso lo stadio ‘Oreste Granillo’, “per importanti novità circa l’organizzazione del Club”. Al di là delle indiscrezioni, delle certezze o dei dubbi, rimane altissima la curiosità per l’inizio del nuovo corso amaranto. I tempi, in vista della nuova stagione, stringono (tra ritiro, mercato, calendario e quant’altro), motivo per cui c’è da attendersi un mese e mezzo di fuoco fatto di novità e annunci.