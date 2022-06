Reggina, stangata improvvisa dalla gestione Gallo: ammenda di oltre 250 mila euro

16 Giugno 2022 20:26

Come si legge sull’apposita nota Figc, il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha inflitto un’inibizione di 6 mesi a Luca Gallo e un’ammenda di 267 mila euro

In una delle giornate più importanti della storia recente della Reggina, con l’ok del Tribunale, l’annuncio di Saladini e l’attesa per la firma (domani), il TFN ha inflitto una stangata nei confronti del club, l’ultimo “regalino” della gestione Gallo. Come si legge sull’apposita nota Figc, “il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

per il sig. Gallo Luca , mesi 6 (sei) di inibizione ;

, (sei) di ; per la società Reggina 1914 Srl, euro 267.200,00 (duecentosessantasettemiladuecento/00) di ammenda“.

Non si è a conoscenza della natura del deferimento, ma la Reggina si troverà adesso a dover far fronte a questa multa, mentre per Gallo è arrivata un’altra inibizione.