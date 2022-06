Refugees Welcome Italia, nasce il gruppo territoriale di Messina e provincia

1 Giugno 2022 16:40

Dopo Palermo e Catania, Refugees Welcome Italia crea un nuovo gruppo di volontari anche a Messina

Refugees Welcome Italia, organizzazione di volontariato attiva nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione sociale, già operante in 30 città italiane di 17 regioni e con 300 convivenze attivate grazie a circa 200 attivisti, crea un gruppo territoriale a Messina e provincia. La sua attività intende promuovere l’inserimento di rifugiati, rifugiate e di giovani migranti maggiorenni, all’interno di famiglie ospitanti.

In Sicilia, dopo Palermo e Catania, l’organizzazione intende costituire un gruppo di volontari anche a Messina, città da sempre in prima linea nell’accoglienza dei migranti e sensibile alla necessità di chi, arrivando in un Paese straniero, desidera avviare un percorso di inclusione. La città dello Stretto, ai cui abitanti è rivolto l’appello di Refugees Welcome Italia affinché aderiscano al suo progetto, diventerebbe così la trentunesima città italiana inserita nella rete territoriale dell’organizzazione.

Sovente un profugo arriva nel Paese ospitante con un fardello di dolore e paura di non vedersi più riconosciuti diritti come il cibo e lo studio, di vedersi negata ogni forma di libertà, di perdere tutto l’essenziale per la propria vita. Uno dei momenti più critici del percorso di inclusione di rifugiati, rifugiate e migranti è quello in cui, una volta riconosciuto lo stato di asilo o altra forma di protezione, il soggetto non sia ancora pienamente indipendente nel territorio che lo ospita e rischi di trovarsi in una situazione di marginalità o in una dimensione che impedisca l’espressione delle sue potenzialità, dei suoi desideri e dei suoi progetti.

Refugees Welcome vuole rispondere proponendo una concreta esperienza di inclusione che contribuisca alla realizzazione personale di chi viene ospitato e a creare una società più generosa, curiosa e vitale superando paure, stereotipi o pregiudizi.

Cinque sono gli attori di questa esperienza formativa: le famiglie ospitanti, le persone ospitate, i mentori, i mentees e gli attivisti volontari.

Le famiglie ospitanti sono cittadini che decidono di aprire le porte della loro abitazione ad una persona che è stata costretta ad abbandonare la propria casa, aiutandola a costruire un progetto di vita nel nostro Paese.

Accanto all’accoglienza in famiglia, Refugees Welcome sta sviluppando una nuova linea di azione, per rispondere alle esigenze dei cittadini che non possono o non desiderano ospitare: il mentoring. Mentore è chi, gratuitamente, sceglie di accompagnare un rifugiato o una rifugiata (mentees) nel suo percorso di crescita personale e di integrazione sociale.

Un mentee è colui che non è in cerca di un alloggio ma desidera una figura di riferimento che lo ascolti, lo orienti, lo aiuti a sviluppare le proprie opportunità di partecipazione e integrazione.

Infine gli attivisti volontari fanno da anello di congiunzione tra la domanda di ospitalità/mentoring e la sua offerta: facilitano il percorso di convivenza fra rifugiati e famiglie, aiutano entrambi i soggetti ad affrontare piccoli e grandi problemi quotidiani – dalla ricerca di un lavoro alle pratiche burocratiche – organizzano eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi nelle città, fanno rete sul territorio con le associazioni locali.