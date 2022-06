Referendum, a Messina prevalgono i “No” su 2 quesiti: i risultati definitivi

13 Giugno 2022 15:50

Referendum, completato lo scrutinio delle 253 sezioni nel territorio di Messina

Completato lo scrutinio delle 253 sezioni del territorio comunale relativamente ai cinque referendum nazionali, che comunque non hanno raggiunto il quorum. A Messina per il Referendum nazionale n. 1 (Abolizione del decreto Severino) sono stati 35.238 i “SI” pari al 46,66 per cento, mentre 40.287 sono stati i “NO” pari al 53,34 per cento; per il Referendum nazionale n. 2 (Limiti alla custodia cautelare) sono stati 36.149 i “SI” pari al 48,47 per cento, mentre 38.433 sono stati i “NO” pari al 51,53 per cento; per il Referendum nazionale n. 3 (Separazione delle funzioni dei magistrati) sono stati 47.287 i “SI” pari al 63,42 per cento, mentre 27.271 sono stati i “NO” pari al 36,58 per cento; per il Referendum nazionale n. 4 (Equa valutazione dei magistrati) sono stati 43.736 i “SI” pari al 59,44 per cento, mentre 29.848 sono stati i “NO” pari al 40,56 per cento; per il Referendum nazionale n. 5 (Riforma del CSM) sono stati 45.677 i “SI” pari al 61,22 per cento, mentre 28.930 sono stati i “NO” pari al 38,78 per cento.