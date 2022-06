Referendum: Letta, ‘politica ha sbagliato, ora ascolti i cittadini’

13 Giugno 2022 20:54

Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Credo che la saggezza dei cittadini italiani vada ascolta dalla politica che sbagliando ha immaginato di strumentalizzare vicende della giustizia complicate ai fini politici”. Lo ha detto Enrico Letta in un video messaggio parlando dei referendum.

“Questioni così complesse devono essere oggetto di riforma da gare in Parlamento e il Parlamento deve esse all’altezza -ha spiegato Letta-. Questo messaggio noi lo vogliamo cogliere, ci metteremo di impegno perchè le riforme siano fatte in Parlamento”.