Referendum giustizia, Rosato (Italia Viva): “iniziare battaglia per riforma, non può essere rimandata”

13 Giugno 2022 01:15

Le parole del presidente di Italia Viva Ettore Rosato dopo la chiusura delle urne per i referendum sulla giustizia

“Che non si sia raggiunto il quorum non è certo inaspettato. Si è scontata la scarsa informazione: da una parte il tema della guerra ha sovrastato tutto e dall’altra non tutti i partiti hanno fatto campagna elettorale, qualcuno si è tirato indietro. Noi l’abbiamo fatta, se non altro di giustizia si è parlato in relazione al libro di Matteo Renzi“. Sono le parole del presidente di Italia Viva Ettore Rosato, ospite a Porta a Porta.

“Il risultato però – ha aggiunto – è interessante perché offre comunque lo spaccato di un’opinione più grande del 20% degli italiani che ha votato, dimostra che un dibattito c’è stato, anche se ristretto a pochi, e partendo da questo dato dobbiamo iniziare una battaglia per una riforma della giustizia che non può essere più rimandata”.