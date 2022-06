Referendum Giustizia, Rocco Femia da Del Debbio: “ero Sindaco, arrestato e incarcerato senza motivo, poi assolto ma mi hanno distrutto”

10 Giugno 2022 17:16

Referendum Giustizia: le parole di Rocco Femia, ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica a “Dritto e Rovescio”

Ieri sera l’ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia, è stato ospite alla trasmissione televisiva “Dritto e Rovescio” condotta da Paolo Del Debbio su Rete4. Quasi verso la fine del programma, Del Debbio ha dato la parola a Rocco Femia che ha raccontato la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista qualche anno fa. Femia voterà Si,al Referendum sulla Giustizia che manderà alle urne gli italiani domenica 12 giugno.

Rocco Femia hai microfoni di “Dritto e Rovescio” ha affermato: “la mia storia mi ha portato a fare 5 anni di carcere e ben 10 anni per arrivare alla conclusione di questa assurda vicenda. Una storia iniziata il 3 maggio 2008 quando mi vedo arrivare a casa i Poliziotti che mi arrestano e mi portano in carcere con l’accusa di essere un sindaco colluso con la ‘ndrangheta, di aver dato appalti, concessioni e tanto altro che un sindaco può dare.

Vado a finire in una cella, passo dalle stelle alle stalle in poco tempo, finisco in una cella per una persona ma dove ci ritroviamo in 4 con i letti a castello e la mattina si faceva a gara per chi doveva correre per primo al pronto soccorso perchè chi cadeva dalla seconda e chi cadeva dalla terza branda.

In quel carcere sono stato per 7 mesi, a terra non avevamo il pavimento ma avevamo il cemento grezzo, non avevamo l’acqua calda.

Alla fine è venuto a trovarci il ministro della Giustizia dove io ho denunciato tutto questo e dopo 10 giorni sono stato allontanato ancora di più da casa perchè mi hanno trasferito al carcere di Palermo dove sono stato per altri 2 anni e 3 mesi. L’assoluzione completa l’ho avuta il 10 marzo 2021. Non ho ricevuto risarcimenti e qualsiasi risarcimento non mi darà mai e poi mai tutto quello che ho passato, abbiamo dovuto vendere quasi tutte le proprietà per far fronte a questi 5 anni di carcere”.