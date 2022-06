Referendum Giustizia, Conte: “quesiti nascondevano vendetta politica contro magistratura”

13 Giugno 2022 13:21

Il commento del leader del Movimento 5 Stelle sul dato dell’affluenza al voto per il Referendum sulla Giustizia

“I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinque referendum presentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo di riformare la giustizia e migliorare il servizio ai cittadini, i quesiti referendari nascondevano una vendetta della politica contro la magistratura”. E’ quanto afferma in un post pubblicato sui social Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che commenta il dato dell’affluenza al voto per il Referendum sulla Giustizia.

“I cittadini l’hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora non si dica che siamo davanti alla crisi dei referendum e della democrazia diretta. Siamo di fronte alla crisi di una politica più attenta a tutelare se stessa che a dare risposte ai bisogni reali delle persone”, conclude Conte.