Referendum, Crippa: “grazie a Berlusconi, dagli altri silenzio assordante”

13 Giugno 2022 01:14

Referendum: le parole del vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa

“Sono contento delle parole di Berlusconi di questa mattina. Da parte di altri ritengo che non ci sia stato un grande impegno per portare avanti la campagna elettorale referendaria“. Lo ha detto il vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa, rispondendo durante la conferenza stampa in via Bellerio a una domanda sull’impegno degli alleati di centrodestra nella battaglia referendaria. “Dopodiché – ha aggiunto – il centrodestra è unito e sarà unito, ma mi sembra che da parte di Berlusconi e Forza Italia qualche sostegno ci sia stato, da parte di altri partiti il silenzio è stato piuttosto assordante”. Anche il senatore della Lega Roberto Calderoli ha ringraziato, oltre al Partito radicale e ai Socialisti, “anche Berlusconi che ogni due giorni l’invito alla partecipazione l’ha fatto, ma se Berlusconi è il presidente del partito, questo non è coincide con una battaglia sul territorio né da parte di Forza Italia, né da parte di Fratelli d’Italia”. “Temo che, Lega a parte, la massima attività sia stata fatta da altri partiti sul fatto di non andare a votare”, ha concluso Calderoli.