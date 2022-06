Referendum e Comunali 12 giugno, per votare serve la mascherina? Cosa dice il documento del Governo

6 Giugno 2022 17:31

Domenica 12 giugno urne aperte sia per i referendum sulla giustizia che per le elezioni comunali in diverse città italiane: per recarsi ai seggi, come recita il documento del Governo, è obbligatorio l’uso della mascherina

Mascherina sì o mascherina no? Un dibattito di cui ormai ci eravamo anche dimenticati. E per fortuna, aggiungeremo. Segno di una ritrovata (e vera) normalità, che si respira anche in questo primo scorcio d’estate. Lo strumento di protezione simbolo del Covid è rimasto ancora obbligatorio per pochissimi luoghi, mentre per la maggior parte delle attività non serve più, è soltanto facoltativo. La domanda, quindi, non la si pone neanche più, se non per ospedali, Rsa, trasporti, in cui serve obbligatoriamente ma fino al 15 giugno.

E per votare? Domenica 12 giugno, si sa, urne aperte sia per i referendum sulla giustizia che per le elezioni comunali in diverse città italiane. Si attende, ovviamente, un buon numero di persone ai seggi, soprattutto nelle ore clou. Motivo per cui, come recita il documento del Governo, “è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio”. Niente FFP2, almeno in forma obbligatoria, ma per recarsi ai seggi è necessaria almeno quella chirurgica.