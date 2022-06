Comunali Villa San Giovanni, Recupero: “Santoro saprà fare la differenza”

11 Giugno 2022 09:12

Il discorso del segretario provinciale della Lega a Reggio Calabria per lanciare la candidatura di Marco Santoro a sindaco di Villa San Giovanni

“In queste settimane, in questi momenti il nome ricorrente che giunge ai miei sms è quello del candidato sindaco Marco Santoro. E’ un grande professionista, una persona perbene e i Comuni hanno bisogno di queste persone che fanno la differenza, vanno sostenute giorno per giorno”. E’ quanto ha affermato Franco Recupero, segretario provinciale della Lega a Reggio Calabria, durante l’evento conclusivo della campagna elettorale per la candidatura di Marco Santoro alle Comunali di Villa San Giovanni. A sostenere il candidato del centrodestra, ieri sera era presente anche il deputato nazionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

“Personalità come Marco Santoro possono fare bene, Villa San Giovanni se lo merita – prosegue Franco Recupero – . Può dare un forte contributo, così come tutti i candidati, uno migliore dell’altro. Anche qui, la scelta è stata oculata, concordata e condivisa. Io, insieme a Cannizzaro e Nesci, ci siamo coalizzati creando una collaborazione e un progetto per una città particolare e bellissima. Voglio pensa che Santoro sarà il sindaco tra meno di due giorni, daremo il massimo sostegno e disponibilità – conclude Recupero – , sapendo che si tratta di un professionista in grado di fare la differenza”.