Realizzato il nuovo Terminal bus di Gioia Tauro | FOTO

7 Giugno 2022 17:54

Terminal bus di Gioia Tauro: la soddisfazione di Giuseppe Pedà e Giuseppe Lo Feudo

“Piano piano ma alla fine qualcosa di buono, alla cui realizzazione in qualche modo ho anche contribuito, diventa realtà e fa piacere ammirarla. In questo caso parlo del Terminal Bus di Palmi. Insieme ad una nuova Autostazione presso Gioia Tauro ricordo momento per momento l’impegno e la passione per reperire i fondi e programmare operativamente il progetto, spesi da parte dell’allora presidente di Ferrovie della Calabria Dott. Giuseppe Peda’ (ora, dopo tre anni e piu’ che sono in pensione, mio carissimo amico). Sono sicuro presto sarà completata anche la realizzazione della struttura prevista a Gioia T. Ricordo con l’occasione anche la passione con la quale Peda’ ha cercato di rilanciare, quando si parlava della realizzazione del nuovo ospedale della Piana, la riqualificazione e il rilancio delle tratte taurensi delle fdc. La sua era una visione trasportistica e strategica corretta e se non ricordo male la sua proposta venne anche recepita ai tavoli tecnici regionali in epoca amministrazione Oliverio. Io comunque ho capito dopo tanti anni che le idee buone prima o poi si trasformano in realtà. Importante non mollare quelle idee mai e avere molta molta pazienza”. Lo afferma Giuseppe Lo Feudo, ex direttore presso Ferrovie della Calabria SRL.

“Sono felice che un mio progetto stia andando in porto, ora va completata la parte gioiese del Terminal bus che avevamo ideato, che non deve certamente restare fine a se stesso. Nella nostra visione si sarebbe dovuto integrare con una moderna metropolitana di superficie utilizzando le linee Taurensi e la stazione Fs di Gioia Tauro. Solo così si avrà un mobilita efficiente e sostenibile per il territorio pianegiano”. Queste le parole di Giuseppe Pedà, noto esponente politico locale, già sindaco di Gioia Tauro che commenta la realizzazione del Terminal Bus di Palmi.