“Raya 2022”, le date del nuovo tour di Gianluca Rando: appuntamenti anche a Messina e nelle Isole Eolie

26 Giugno 2022 10:17

Il tour prende il nome dal tredicesimo album pubblicato da Gianluca Rando e che racchiude alcuni dei brani prodotti nel corso della sua lunga carriera: il calendario delle esibizioni

Dopo il successo dello scorso anno, riprende anche per l’estate 2022 il Tour Raya del musicista messinese Gianluca Rando. Una tournée particolarmente attesa e con un calendario particolarmente ricco, visto che sono in programma, fino a metà settembre, oltre 40 concerti solo alle Isole Eolie, a conferma del profondo legame di Gianluca con l’arcipelago messinese. Inoltre, Gianluca il 10 luglio sarà insieme agli Archetipo Ensamble presso il “Castello di Carini”, il 20 luglio a Belvedere Marittimo, il 21 luglio a Messina, il 5 e il 6 agosto relativamente a Nettuno e Lavinio, il 13 settembre a Castel Gandolfo e il 14 settembre a Roma dove, oltre festeggiare il suo compleanno, celebrerà insieme al suo pubblico, i suoi 32 anni di carriera.

Queste, sono solo alcuni degli appuntamenti di questo tour che prende il nome dal tredicesimo album pubblicato da Gianluca e che racchiude alcuni dei brani prodotti nel corso della sua lunga carriera. Un lavoro discografico registrato interamente dal vivo, nel corso della tournée 2020 e che si è conclusa con 3 applauditissime esibizioni allo storico “Raya” di Panarea.

Le note di Raya hanno anche colpito il grande Roby Facchinetti, storico amico di Gianluca, che ha scritto una prefazione a questo album, concludendo così: “Non posso che essere felicissimo di poter ascoltare questo nuovo album il quale, oltre che confermarmi il tuo talento, mi rassicura sul fatto che anche tu -come me- non smetti mai di guardare avanti; non perdi mai la voglia di metterti alla prova, di migliorarti, di crescere. Buon viaggio a questo tuo “Raya”, quindi!

… E buon tutto a te, collega e amico mio.

Roby”.

Il tour Raya 2022 proseguirà fino a dicembre con diverse date in tutta Italia e il calendario è in continuo aggiornamento (le date confermate sono già presenti sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram del musicista). A fine estate è anche prevista l’uscita di un nuovo singolo.