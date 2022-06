Rai: Fuortes, ‘criticità con Orfeo per mancata documentazione ma conosco suo valore’**

15 Giugno 2022 08:26

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Lo scorso 1° giungo ho comunicato a Mario Orfeo il venir meno delle condizioni necessarie di una proficua collaborazione quale direttore della Direzione di genere Approfondimento. Negli scorsi mesi ho registrato una serie di criticità che sono sfociate nel mancato invio della documentazione indispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti. La mancanza della documentazione in questione ha causato l’annullamento della presentazione dell’intero palinsesto autunno-inverno 2022-2023 al consiglio di amministrazione, prevista per lo scorso 1° giugno. Come dovuto tutti gli altri direttori di genere avevano presentato la documentazione necessaria”. Lo ha detto all’inizio del suo intervento l’Ad Rai Carlo Fuortes nel corso dell’audizione in Commissione di Vigilanza Rai.

“Ritengo indispensabile – ha sottolineato poi Fuortes – a maggior ragione in una fase di trasformazione così importante e strategica per l’Azienda, che vi sia la massima condivisione e collaborazione fra coloro che ricoprono ruoli apicali nelle direzioni impegnate. Successivamente considerando il valore professionale di Mario Orfeo che ha guidato le principali testate dell’Azienda e gli ho proposto di assumere la direzione del Tg3. Proposta che ha avuto parere positivo di una larga maggioranza del consiglio di amministrazione”.