Acr Messina, la raccolta fondi comincia col botto: nel weekend raccolti quasi 25 mila euro

27 Giugno 2022 13:34

Un inizio col botto. E’ quello della raccolta fondi lanciata per l’Acr Messina. La campagna di crowdfunding “Tanto, quanto” è stata introdotta e ufficializzata sabato scorso con lo scopo di aiutare il club peloritano ad andare avanti dopo l’iscrizione in extremis. Il patron Pietro Sciotto, dopo annunci e ultimatum, alla fine ha deciso di proseguire, stimolato anche dalla spinta ricevuta e percepita dalla piazza. Ma ha chiesto ora un coinvolgimento attivo, che dopo i primi due giorni sembra esserci, alla luce della somma finora raccolta.

Come si può infatti vedere introducendosi all’interno della piattaforma di raccolta fondi, Eppela, nel weekend sono stati già raccolti oltre 20 mila euro, quasi 25 per la precisione. Le donazioni provengono da ogni parte d’Italia e del mondo, per i vari messinesi sparsi in tutto il pianeta, e vanno dai simbolici 5 euro a centinaia o migliaia di euro.

Come donare

L’accredito dei fondi potrà avvenire anche sul conto corrente intestato all’Acr Messina al seguente Iban: IT55C0503416500000000006057 – Codice Swift: BAPPIT21P54.