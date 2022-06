Acr Messina: salta l’incontro pubblico sulla raccolta fondi, evento rinviato

29 Giugno 2022 19:34

Rinviato a data da destinarsi l’incontro pubblico per illustrare i dettagli della raccolta fondi dell’Acr Messina

“Siamo spiacenti di comunicare che l’appuntamento in programma domani è rinviato a data da destinarsi a causa dell’assenza di alcuni partecipanti”. Con questa breve nota ufficiale l’Acr Messina comunica che non si terrà domani, come da programma, l’incontro pubblico per presentare la raccolta fondi “Tanto, quanto. Sosteniamo il nostro Messina!”, per aiutare il club dopo l’iscrizione al campionato effettuata dal patron Sciotto.

L’incontro si sarebbe dovuto svolgere alle 9:30 di domani mattina e avrebbero partecipato le istituzioni della città, alcuni dirigenti dell’Acr e alcuni tifosi in rappresentanza della città. A causa della mancanza di alcuni partecipanti, però, l’evento è annullato e posticipato a data da destinarsi. Nel frattempo, da segnalare come la raccolta abbia prodotto ad oggi circa 30 mila euro.