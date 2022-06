Putin punta il dito contro l’UE: “si è rovinata con le sue stesse sanzioni. Pronti a dialogo sul grano”

17 Giugno 2022 16:04

Putin punta il dito contro l’Unione Europea durante il Forum economico di San Pietroburgo. Dalle sanzioni alla fine dell’ordine mondiale unipolare, dagli obiettivi in Ucraina al dialogo sul grano, il leader russo fa il punto della situazione

“L’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo“. Vladimir Putin non arretra dalle proprie posizioni, anzi rilancia con rinnovato vigore intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo. Secondo quanto riporta l’agenzia di notizie Interfax, il leader russo ha puntato il dito contro i politici europei sostenendo che “hanno già causato con le loro stesse mani seri danni alla propria economia“, riferendosi prima di tutto all’alto tasso di inflazione nella Ue che “sta colpendo il suo stesso business“. Tale politica sanzionatoria, secondo Putin, ora colpisce la Russia ma in futuro potrebbe colpire “qualsiasi Paese“.

Per quanto riguarda l’operazione speciale in Ucraina, l’uomo forte del Cremlino rassicura: “tutti gli obiettivi dell’operazione speciale in ucraina saranno realizzati. L’operazione speciale della Russia in Ucraina è la decisione di uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza“. In merito alla questione alimentare, la Russia “accoglie con favore l’invito dell’Onu per il dialogo sulla sicurezza alimentare. La Russia – ha aggiunto Putin – non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale, non abbiamo minato i loro porti“.