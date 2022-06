Vladimir Putin, l’indiscrezione sulla sua salute: presto un’operazione per un tumore al pancreas

1 Giugno 2022 12:55

Secondo un’indiscrezione raccolta dal giornalista israeliano Mark Kotlyarsky, Vladimir Putin sarà presto operato per un tumore al pancreas

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sullo stato di salute di Vladimir Putin. Fin dagli albori della guerra in Ucraina hanno preso piede diverse teorie che vedrebbero il leader russo malato di tumore. Fin qui si era parlato di un cancro alla tiroide, ma stando a quanto si legge sull’agenzia di notizie ucraina “Unian”, Vladimir Putin sarà presto operato per un tumore al pancreas. Anche in questo caso, si tratta essenzialmente di indiscrezioni. A raccoglierle è stato il giornalista israeliano Mark Kotlyarsky che lo ha annunciato su un canale televisivo sulla base di elementi forniti da fonti informate di Mosca.

L’intervento dovrebbe essere svolto d’urgenza presso il National Medical Research Center for Oncology NN Blokhin di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche. Nel corso di un’intervista al canale “We Can Explain”, il giornalista ha spiegato che le sue fonti provengono da ambienti medici di Mosca, mentre uno lavora presso l’amministrazione del Cremlino. Secondo Kotlyarsky uno degli edifici del Centro Blokhin viene preparato e chiuso ad altri pazienti, mentre Putin sarebbe in attesa di un esame preoperatorio.