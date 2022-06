Gli 007 Usa rivelano: “Putin ha il cancro”

2 Giugno 2022 18:24

Gli 007 Usa rivelano: “Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile”

Mentre prosegue la guerra in Ucraina, gli 007 degli Stati Uniti sono sicuri che “Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile”. Lo riporta Newsweek citando l’intelligence americana. Gli 007 statunitensi sono preoccupati da un Putin sempre “più paranoico che rende la guerra in Ucraina imprevedibile”. Circolano da mesi diverse indiscrezioni sullo stato di salute del capo del Cremlino, e pochi giorni fa ne ha parlato anche il ministro degli Esteri della Russia, Serghej Lavrov, smentendo le voci su una sua presunta malattia di Putin.