Provvedimenti viabili a Messina: divieto di sosta in un tratto di via Fabrizi

28 Giugno 2022 13:32

Altre modifiche saranno attuate da domani anche nella zona di piazza Duomo

A partire dalla giornata di domani, mercoledì 29 giugno, e sino a venerdì 1 luglio, saranno istituiti i divieti di sosta (0-24) con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Fabrizi a Messina, per un tratto di 10 metri a valle di piazza Cairoli, e di transito pedonale. Il provvedimento è stato disposto per effettuare uno scavo per l’esecuzione di giunti di un cavo a media tensione 20 KV.

Inoltre, per consentire il concentramento e la presentazione dei veicoli storici alla cittadinanza, giovedì 30, dalle ore 9.30 alle 12.30, il Servizio Mobilità Urbana ha autorizzato la sosta nel controviale lato sud di piazza Duomo, nell’ex area destinata alla fermata di autobus e trenini turistici. Il provvedimento è stato adottato in occasione della manifestazione “XII Trofeo Internazionale del Gattopardo”.