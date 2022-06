Prove di carico sui viadotti autostradali: interessate le uscite di Falcone, Barcellona e Milazzo

23 Giugno 2022 16:28

Proseguono le periodiche verifiche strutturali a viadotti e cavalcavia di Autostrade Siciliane. Dal 26 giugno all’1 luglio, durante la notte, saranno valutate altre cinque opere dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Durante lo svolgimento delle operazioni tecniche di sollecitazione statica e dinamica, tra le ore 22.00 e le ore 06.00 alcuni tratti stradali saranno interdetti al transito. Nel dettaglio domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 chi viaggia in direzione Palermo dovrà osservare l’uscita obbligatoria a Barcellona con rientro a Falcone e chi viaggia in direzione Messina dovrà uscire a Falcone per rientrare a Barcellona.

Invece, giovedì 30 e venerdì 1 luglio chi si sposta in direzione Palermo dovrà osservare l’uscita obbligatoria a Milazzo con rientro a Barcellona e chi viaggia in direzione Messina dovrà uscire a Barcellona per rientrare a Milazzo.