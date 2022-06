Gattuso, ci risiamo! Vicino al Valencia ma i tifosi dicono no: “omofobo e razzista”

3 Giugno 2022 17:24

Gennaro Gattuso pronto a sedersi sulla panchina del Valencia, ma i tifosi protestano: come già successo con il Tottenham, tornano in auge alcune delicate frasi pronunciate dall’allenatore calabrese in passato

Gennaro Gattuso ha già l’accordo per sedersi sulla panchina del Valencia nella prossima stagione, ma su Twitter spunta l’hashtag #NoaGattuso. I tifosi spagnoli protestano sulla scia di quanto fatto l’anno scorso da quelli del Tottenham. Le ragioni sono le stesse e vengono sintetizzate dall’ex presidente del club, Miguel Zorio, che ha chiesto ai tifosi di unirsi nella sua protesta contro il nuovo allenatore a causa dei suoi “commenti contro le donne, omosessuali e giocatori di colore“. Nella nota inviata da Zorio, portavoce della piattaforma “Marea Valencianista”, si fa riferimento a una campagna contro la “xenofobia, l’omofobia e il machismo di Gattuso“.

Il riferimento, come fu per i tifosi del Tottenham, riguarda alcune frasi pronunciate dall’allenatore calabrese in passato. La prima risale al 2013 e riguarda l’entrata di Barbara Berlusconi nella dirigenza del Milan: “non riesco proprio a vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così“. Nello stesso anno, dopo i fischi razziali al compagno Boateng, Gattuso provò a stemperare i toni affermando: “quante volte i bianchi sono stati fischiati? A me è successo, ma non gli do molta importanza“. Dalla parte spagnola, probabilmente, la frase più grave è stata quella pronunciata nel 2008 proprio alla vigilia di una gara fra Spagna e Italia, riguardante le unioni omosessuali: “il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio omosessuale è molto strano per me. Ma ognuno fa quello che vuole“.

Il Tottenham, sotto la pressione dei propri tifosi, decise di non affidare la panchina all’ex calciatore del Milan e le proteste dei support valenciani rischiano di far sfumare un accordo ormai praticamente concluso (ma del quale manca ancora l’ufficialità). “Mi hanno descritto diversamente da come sono e non c’è stato niente da fare, non ho avuto la possibilità di difendermi. E ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto più male di una sconfitta o un esonero. Sui social è possibile dar forza a qualsiasi falsità“, affermò Gattuso dopo aver incassato la retromarcia del Tottenham. Un’amara constatazione che potrebbe ripetersi.