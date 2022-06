Lo Stretto di Messina a nuoto, poi la proposta: “mi vuoi sposare?”

23 Giugno 2022 11:19

Il gesto romantico del padovano Gianluca dopo la traversata dello Stretto ha sorpreso tutti e regalato momenti emozionanti

Momenti di sport… e romanticismo di fronte allo splendido scenario dello Stretto di Messina. Gianluca Pettinao, 35 anni, ha attraversato a nuoto il mare fino alla Calabria e, al termine della traversata, si è inginocchiato davanti alla fidanzata chiedendole di sposarlo. Un finale doppiamente a lieto fine quindi per lo sportivo e la “sua” Elena Ruffin, 27enne originaria di San Pietro Viminario (provincia di Padova). Il primo è istruttore e nuotatore della Conselve Nuoto, la seconda invece segretaria dello stesso impianto, che dopo aver portato a termine un’impresa tutt’altro che facile, si sono dichiarati amore eterno sulla spiaggia. “Mi vuoi sposare?”, ha affermato l’uomo sorprendendo tutti, raccogliendo l’applauso e l’emozione dei presenti.

“E’ la seconda volta che portiamo a termine il percorso e devo dire che è una cosa che mi appassiona sempre più”, ha ammesso Pettinao ai microfoni dei giornali veneti, che sempre insieme ad Elena era passato dalla Sicilia alla Calabria a nuoto tre anni fa, nell’estate del 2019, in compagnia di alcuni atleti della società conselvana. Per l’edizione 2022 il gruppo si è ampliato, l’ organizzatore di viaggi ed escursioni in America latina ha realizzato un sito. “Ho avuto parecchi contatti fin dallo scorso inverno e così siamo arrivati in 25 atleti, di cui 5 donne, con altri accompagnatori”, prosegue Gianluca. “Lunedì siamo stati sull’Etna per ossigenarci, mentre martedì siamo partiti dalla spiaggia di Torre Faro di Messina, per approdare poi a Villa San Giovanni, nel continente”. Circa tre chilometri e mezzo di nuoto, non senza difficoltà: “appena partiti ci siamo imbattuti in un vortice piuttosto pronunciato, quello di Cariddi, di cui parla anche l’Odissea, poi però il dio Nettuno che regola il mare si è preso cura di noi e tutto è filato liscio”, sorride il nuotatore doppiamente felice per l’occasione.